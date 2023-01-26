Jorge Jesus için sürpriz iddia! Sezon sonu...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus için ortaya birçok iddia atılmıştı.

Özellikle Brezilya Milli Takımı için adı geçen tecrübeli çalıştırıcının içinde Brezilya'yı yönetmek olduğu ortaya çıktı. Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma ihtimaline karşı görüşmeler yapan Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yazıldı.

Goal'a göre; Fenerbahçe'de Jorge Jesus için yeni iddia ortaya atıldı! Görüştüğü takımı duyan taraftarlar adeta yıkıldı...

Brezilya, dünya sahnesinde ağırlığı olan bir ismi teknik direktörlük koltuğuna getirmek istiyor. Bu bağlamda ilk aday Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu. Ancelotti'nin bu teklifi reddetmesinin ardından tek hedef Jorge Jesus haline geldi.

Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı için birtakım görüşmeler yaptı. GOAL'ün edindiği bilgiye göre Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı için Fenerbahçe'de yer alan sözleşmesini önemsemiyor.

Brezilya Milli Takımı'nın kendisine teklif yapması durumunda takımdan ayrılacağı öne sürülen Jorge Jesus'un bu tavrı sarı-lacivertli taraftarları bir hayli üzmüş durumda.