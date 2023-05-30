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Spor Jorge Jesus: Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık
Spor

Jorge Jesus: Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:32:00 -
Jorge Jesus: Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor karşılaşmasının ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Portekizli hocanın sözleri:

"Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık"

"Ligdeki hedefimize ulaşamadık. Ama bizim bir hedefimiz daha var. Kupanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Finali kazanmaya çalışacağız. 2 kupayı kazanmayı isterdik, önemli hedefimiz ligdi. Ama Galatsaray'dan daha iyi olmayı başaramadık."

"Son haftalara taşıdık ama..."

"Ligin ikinci yarısında ilk yarıdan daha çok puan topladık ama Galatasaray bazı dönemlerden bizden daha iyiydi. Biz onlardan daha iyi olmayı başaramadığımız için şampiyon olamadık. Son haftalara kadar götürmeyi başardık ama şampiyon olamadık. Bizim için ideal senaryo 2'de 2 yapmaktı ama kupayı alıırsak kötünün iyisi olarak bakarım. Kupa kupadır, Galatasaray'la oynayacağımız maç var galibiyetle bitirmek için elimizden geleni yapacağız."

"Lig bittikten sonra durumum netleşir"

"Burada önemli olan ben değilim Fenerbahçe. Lig bittikten sonra durumum netleşir. Kafamdaki tek şey Fenerbahçe'nin başarısı. İstiyorum ki takımım kupa finalinde de son dönemdeki oyununu devam ettirsin. Benim şu andaki odağım final maçı. Galatasaray maçına da odaklandım ama bir numaralı odağım 11'inde oynayacağımız final."
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