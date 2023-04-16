Jorge Jesus: Başkan yoksa ben de yokum

Süper Lig'de 29. haftada Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda attığı 2 gol ile almasını bildi.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen, son ana kadar savaşan, ruhu olan, inançlı, karakterli, özgüvenli ve fiziksel olarak iyi bir takım. Umarım sakat oyuncular da bir an önce takıma geri dönerler. Bugünkü galibiyet oyuncularımın hakkıydı. Oyunculara çok güzel bir moral oldu. Sonuna kadar inandılar."

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"Başkanımız beni davet etti. Bu sezon sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle. Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum. Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam."