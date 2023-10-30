Jokerde Volkan Demirel’i aradı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran an
Voleybolcu Zehra Güneş’in Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, futbol ile ilgili bir soru üzerine Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’i aradığı anlar gündem oldu.
Dün akşam Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Zehra Güneş 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili sorulan soruda telefon joker hakkını kullandı.
Joker hakkı olarak Volkan Demirel'i arayan Güneş "2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe-Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusunu sordu.
Demirel'in "Fenerbahçe kalecisi, yani ben, üç tane penaltı kurtarmışımdır." diye cevap vermesi herkesi güldürdü.
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