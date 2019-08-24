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Johnson'dan Tusk'a "anlaşmasız Brexit" yanıtı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson:- "Eğer Donald Tusk, tarihe 'Bay Anlaşmasız Brexit' olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar"- "AB'deki dostlarımıza, eğer anlaşmasız Brexit istemiyorlarsa anlaşmadaki 'tedbir maddesi'nden kurtulmamız gerektiğini söyledim"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:12
Johnson'dan Tusk'a "anlaşmasız Brexit" yanıtı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit anlaşması için "tedbir maddesinin" anlaşma metninden çıkarılması gerektiğini belirterek, "Eğer Donald Tusk, tarihe ‘Bay Anlaşmasız Brexit’ olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar." dedi.

G7 Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Fransa’nın Biarritz kentinde basına açıklama yapan Johnson, düzenlediği basın toplantısıyla kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yanıt verdi.

Açık biçimde anlaşmasız Brexit istemediğini ifade ettiğini belirten Johnson, "Fakat AB’deki dostlarımıza eğer anlaşmasız Brexit istemiyorlarsa anlaşmadaki 'tedbir maddesi'nden kurtulmamız gerektiğini söyledim. Eğer Donald Tusk, tarihe ‘Bay Anlaşmasız Brexit’ olarak geçmek istemiyorsa umarım bu hususu aklında tutar." diye konuştu.

Tusk, bugün Biarritz’de düzenlediği basın toplantısında "Anlaşmasız ayrılık AB için kabul edilemez. İş birliğine açık olmadığımız tek konu anlaşmasız ayrılık. Hala umuyorum ki Johnson, tarihe 'Bay Anlaşmasız' olarak geçmeyi istemiyordur." ifadelerini kullanmıştı.

Zirve kapsamında Johnson ile Tusk’ın ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

- Brexit süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Reddedilen anlaşma, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında iki yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Bu sürede İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin çözüm bulunamaması halinde "tedbir maddesi" yürürlüğe girecekti.

Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.

Anlaşmanın parlamentoda reddedilmesinde en önemli unsuru "tedbir maddesi" oluşturmuştu. Aralarında Johnson'ın da yer aldığı anlaşmanın muhalifleri, bu maddenin İngiltere'yi süresiz biçimde AB'ye tabi bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:12
  1. Avrupa Birliği
  2. Biarritz
  3. Boris Johnson
  4. Brexit
  5. Donald Tusk
  6. Fransa
  7. G7
  8. İngiltere

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