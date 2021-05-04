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Dünya Johnson, Blinken ile görüştü
Dünya

Johnson, Blinken ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı için başkent Londra'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 23:54:00 - 2021-05-04 23:55:31
Johnson, Blinken ile görüştü

İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanlığı Toplantısı için başkent Londra'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Johnson ve Blinken'ın pandemiyi sona erdirmek için Covid-19 aşılarının küresel olarak piyasa sürülmesi yönünde anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, ikilinin, "küresel aşılamanın korona virüs salgınının üstesinden gelmek için bir anahtar olduğunu" ve "uluslararası üretim kapasitesini artırma çabalarında G7 ülkelerinin beraber çalışmasının" önemini vurguladığı aktarıldı.

Görüşmede, Johnson ve Blinken'ın Birleşik Krallık ile ABD dış politikası arasındaki yakın uyumu ele aldıkları belirtilirken, ayrıca ikilinin Afganistan, İran ve Çin de dahil olmak üzere bir dizi dış politika meselelerini de tartıştıkları ifade edildi.

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