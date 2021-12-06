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Aktüel ABD'yi sarsan araştırma! Gençlerin yarıdan fazlası...
Aktüel

ABD'yi sarsan araştırma! Gençlerin yarıdan fazlası...

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin araştırmasında, 18 ile 25 yaş arası gençlerin yüzde 56'sının aşırı kilolu veya obez olduğu belirtildi. Obezlerde; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet, uyku apnesi ve kanser gibi bir dizi sağlık sorunun sık rastlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:41:56 - 2021-12-06 21:41:56
ABD'yi sarsan araştırma! Gençlerin yarıdan fazlası...

Johns Hopkins Üniversitesinin araştırmasında, ABD'de 18 ile 25 yaş arası gençlerin yüzde 56'sının aşırı kilolu veya obez olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinin 8 binden fazla denek üzerinde yaptığı incelemede, gençlerin son 40 yıldaki ortalama kilolarını karşılaştırarak mevcut sonuca ulaştıkları bildirildi.

Yıllar içinde hedef kitle olarak belirlenen gençlerin vücut yağlanma ölçüsünü ortaya koyan vücut kitle endeksinin 4,6 puan artarak 27,7'ye yükseldiği kaydedildi.

Araştırmada, ABD'deki aşırı kilolu gençlerin oranının 1970'lerin sonunda yaklaşık yüzde 18 olduğu, 2018'de yüzde 24'e yükseldiği aktarılarak, aynı yıllardaki obezite artışının ise çok daha büyük bir sıçramayla yüzde 6'dan yüzde 33'e ulaştığı ifade edildi.

Aşırı kilolu veya obez bireylerde; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet, uyku apnesi ve kanser gibi bir dizi sağlık sorunun diğerlerine göre daha sık rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

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