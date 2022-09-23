Johnny Depp kiminle beraber? Camille Vasquez kimdir? Johnny Depp davayı kazandı mı?



Bugüne kadar sevgililerini ağırlıklı olarak gösteri dünyasından seçen Depp, bu kez belki de son yıllarda vaktinin büyük bölümünü mahkeme salonlarında geçirdiği için bir hukukçuya gönül verdi.

ABD Magazin basınına göre Johnny Depp'in yeni sevgilisi de bir dönem kendi hukuk ekibinde yer alan avukat Joelle Rich. 37 yaşındaki Rich, geçen yıl Londra'da görülen ve Depp'in kaybettiği iftira davasında aktörün hukuk ekibinde yer alıyordu.

Times’ta yer alan habere göre, Depp, 2 yıl önce Sun gazetesine açtığı davada avukatlığını yapan Joelle Rich (37) ile birlikte. Hatta Rich, Depp’in eski eşi Heard’e açtığı son iftira davasında da tüm duruşmalara katılarak sevgilisine destek olmuş.

Rich’in de evli ve iki çocuk sahibi olduğu ancak boşanma sürecinde olduğu biliniyor.

O DAVAYI KAYBETTİLER

Sun gazetesi, 2018’de Depp’in, Heard’ü dövdüğünü öne süren bir haber yayımlamıştı. Depp kendisi için “karısını döven koca” ifadesini kullanan gazeteye iftira davası açmıştı. Rich, bu davada Depp’in avukatlığını yaptı fakat ünlü aktör bu davayı kaybetti.

Depp’in adı, Heard ile olan davasındaki avukatı Camille Vasquez ile anılsa da bu iddialar taraflarca yalanlanmıştı. Vasquez yaptığı açıklamayla aralarında sadece “avukat-müvekkil” ilişkisi olduğunu vurguladı.

Camille Vasquez Kimdir?

Camille Vasquez, eski karısı Amber Heard'a karşı açtığı hakaret davasında aktör Johnny Depp'i temsil etmesiyle tanınan Amerikalı bir avukattır.

Doğum tarihi: 6 Temmuz 1984 (38 yıl yaşında), San Francisco, Kaliforniya, ABD

Eğitim: Southwestern Law School (2007–2010), Güney California Üniversitesi (2002–2006)



İlginizi çekebilir → Son dakika tarım haberleri: Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu! 2022 şeker pancarı fiyatı ne kadar? → TIKLAYINIZ