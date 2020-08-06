John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem

ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı taviz vermek zorunda kalması ve bölgede Türkiye’nin sözünün geçmesi dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle Trump’ın Erdoğan’a saygı duyduğunu söylemesi ve Erdoğan’ın “Zehir gibi olduğunu” belirtmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Rûdaw TV’de konuşan ABD Ulusal Güvenlik eski Danışmanı John Bolton, Trump ile Erdoğan arasındaki iletişime dair gündem olacak ifadeler kullandı. Bolton, “Erdoğan'ın Trump'ı nasıl ikna ettiğini ben de anlayamıyorum” dedi.

“Keşke iyi bir cevap verebilsem”

John Bolton, kendisine yöneltilen, “Recep Tayyip Erdoğan nasıl bu kadar kolay Trump’ı ikna etmeyi başarıyordu? Trump’ın Erdoğan’a bu kadar saygı duymasının nedeni nedir?” sorusunu şu şekilde cevapladı:

“Keşke bu soruya iyi bir cevap verebilseydim. Ben kendim de anlayamıyorum. Bunun Trump’ın Türkiye’deki yatırımları ile veya başka birşeyle ilgili olduğuna inanmıyorum. Sanırım bu Trump’ın Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un gibi otoriter liderlerle olan ilişki biçiminden kaynaklanıyor. İzah etmesi çok zordur. Hatta Trump’ın kendisi de bunu izah edemeyeceğini söylemiş. Fakat açık ki bu Amerika ve müttefikleri için büyük bir tehdit. Kuzeydoğu Suriye’de birkaç defa tekrarlanan olaylar bunu kanıtlıyor.”

Bolton, Trump’a olan muhalif tutumuyla biliniyor.