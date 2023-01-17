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Dünya John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek! Erdoğan’a karşı konulmazsa işler kötüye gidecek
Dünya

John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek! Erdoğan’a karşı konulmazsa işler kötüye gidecek

ABD Ulusal Güvenlik eski danışmanı John Bolton, Batı’nın Türkiye’deki muhalefete yardım etmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın durdurulabileceğini belirterek, “Erdoğan’a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 16:17:00 -
John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek! Erdoğan’a karşı konulmazsa işler kötüye gidecek

John Bolton, The Wall Street Journal'a yazdığı makalede, “Batı'nın, Türkiye'deki muhalefetin yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı şansı elde etmesini sağlamaya yardım etmek için cesur bir adım atması halinde Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusu.” diye yazdı.

Muhalefetin etkili bir kampanya yürütmesi ve birlik içinde kalması halinde Erdoğan'ın seçimde yenileceğini öne süren John Bolton, “Erdoğan'a karşı koyulmazsa, işler daha da kötüye gidecek.” ifadelerini kullandı.

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