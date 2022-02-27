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Spor John Benjamin Toshack'tan kötü haber geldi
Spor

John Benjamin Toshack'tan kötü haber geldi

Beşiktaş'ın eski hocası John Benjamin Toshack koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 10:24:00 -
John Benjamin Toshack'tan kötü haber geldi

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam John Benjamin Toshack'tan kötü haber geldi. Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, Cumartesi günü covid enfeksiyonunun neden olduğu zatürree sonucu Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) altı gün boyunca yatırıldı. 72 yaşındaki teknik adamın mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

John Benjamin Toshack, 1997-1998 ve 1998-99 sezonunun devre arasına kadar Beşiktaş'ta görev almıştı. Teknik direktörlük kariyerine Swansea'de başlayan ve sonrasında sırasıyla Sporting, Real Madrid, Galler Milli Takımı, Deportivo, Real Madrid (yeniden), Saint Etienne, Real Sociedad, Catania, Real Murcia, Galler Milli Takımı (yeniden), Makedonya Milli Takımı, Hazar Lenkeran, Wydad ve son olarak Tractor Sazi'yi çalıştırdı.

Beşiktaş'la Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan tecrübeli teknik adam Real Madrid ile bir İspanya Lig şampiyonluğu kazandı. Real Sociedad ile İspanya Kupası'nı kazanan Toshack, Deportivo ile de İspanya Süper Kupası'nı elde etti.

Kaynak: Fanatik

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