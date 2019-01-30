JÖH ve PÖH'ün yeni silahı

Dünyanın en seçkin askeri birliklerinden olan JÖH-PÖH operasyon hakimiyetini sahada daha da kuvvetlendirmek için en teknolojik silah ve ekipmanları kullanıyor. Onlardan biri de Nano Drone'lar.

Geçtiğimiz günlerde Özel Kuvvetler envanterine giren Nano İHA'lar, artık Jandarma'nın da kullanımında.

Saha hakimiyetini artıracak

Kullanımı kolay ve saha hakimiyetini artırıcı özelliği bulunan Nano İHA'lar artık Jandarmanın eli kolu konumunda. Cepte taşınabilecek kadar küçük boyutta olan Nano İHA'lar gözle görülemediği gibi sesi de neredeyse duyulamıyor. Tüm bu özellikleriyle Mehmetçik'in sahadaki eli kolu oalacak olan Black Hornet'lar operasyonel faaliyetlerde bir numaralı destek ekipmanı olacak.

Canlı görüş desteği

Özellikle üzerindeki kamera sayesinde gece gündüz ayırt etmeksizin görüş alabilen Nano İHA, koordinat vererek hava desteğini anlık olarak alabildiği gibi, kara operasyonlarında da nokta atışı yapma imkanı veriyor.

TSK'ya girmesiyle Özel Kuvvetler'in en önemli ekipmanlarından biri haline gelen Black Hornet PKK'lı teröristlerin yeni korkulu rüyası haline geliyor. Zira sahada bulunan JÖH-PÖH birlikleri şimdiden bu ekimana sahip olaya başladı bile.