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Dünya Joe Biden'ın teklifine Rusya'dan ilk cevap
Dünya

Joe Biden'ın teklifine Rusya'dan ilk cevap

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüşme çağrısına Kremlin'den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna'dan çekilmeye hazır olmadığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2022-12-02 16:02:00 -
Joe Biden'ın teklifine Rusya'dan ilk cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın Putin ile görüşmek için Rusya'nın Ukrayna'dan çıkması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlattı.

Rus ordusunun Ukrayna'dan çıkmaya hazır olmadığını belirten Peskov, "Özel askeri operasyon devam ediyor. Bununla birlikte Putin temaslar ve müzakereler için açıktı ve öyle olmaya devam ediyor. Çıkarlarımıza ulaşmanın en çok tercih edilen yolu, barışçıl diplomatik araçlardır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya'nın "yeni topraklarını" hala tanımadığını ve bunun karşılıklı tartışma zemini bulmayı zorlaştırdığını kaydeden Peskov, Putin'in ülkesinin çıkarları için her zaman müzakerelere açık olduğunu vurguladı.

Peskov, Putin'in Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" öncesinde bile ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile hazırlanan taslak metinler temelinde müzakereleri başlatmaya çalıştığını söyleyerek bu girişimin karşılıksız kaldığını anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejim lideri Esed'in görüşme ihtimaliyle ilgili soruyu da cevaplayan Peskov, henüz kesin bir şeyin olmadığını ancak böyle bir olasılığın var olduğunu dile getirdi.

Peskov, Putin'in böyle bir teması memnuniyetle karşılayacağını ve Rus tarafının buna katkıda bulunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Biden'ın Putin ile görüşme çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD'ye ilk "devlet ziyaretini" gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

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