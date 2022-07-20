Tüm dünya ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarını konuşuyor. Pek çok kişi Joe Biden’ın hastalığının ne olduğunu araştırıyor.

Joe Biden'ın hastalığı nedir? Joe Biden hasta mı?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu. Çocukluğunun geçtiği Claymont, Delaware'deki evinin yakınında bulunan petrol rafinerilerinden şikayet eden Biden, "Bu yüzden ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en uzun süredir ülkedeki en yüksek kanser oranına sahip" dedi. Bu açıklamaların ardından ABD adeta ikiye bölündü. Kimi Biden’ın gerçekten hasta olduğunu kimi ise gaf yaptığını belirtiyor.