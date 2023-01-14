Joe Biden’dan Türkiye’ye F-16 Yunanistan’a F-35

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin F-16 Blok 70 ile Yunanistan’ın F-35A Lightning II savaş uçağı talepleri hakkında nihai kararını verdi. Biden Yönetimi, iki satışın da gerçekleşmesini istiyor. Ancak söz konusu satışlar ile ilgili nihai kararı, ABD Kongresi verecek.

ABD Yönetimi, 2023 yılının en büyük yabancı askeri satışlarından olacak iki talep için Kongre onayı almayı hazırlıyor. Söz konusu iki satıştan ilki, Türkiye’nin F-16 Blok 70 talebi. Eylül 2021 itibariyle F-35 Projesi’ne katılımı sonlandırılan Türkiye, aynı tarihlerde ‘acil harekat ihtiyacı’ kapsamında 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet modernizasyon kiti talep etmişti.

İkinci satış ise Yunanistan’ın F-35A Lightning II talebini içeriyor. Yunanistan, 3 ila 3.5 milyar dolar bedel ile 18-24 adet F-35A tedarik etmek istiyor. Uzun süredir bu amaç doğrultunda temaslarını sürdüren Yunanistan’ın, ABD’ye Talep Mektubu (LoR) yolladığı yönünde haberler çıkmıştı. Onaylanması durumunda Yunanistan, ilk F-35’i 2028 yılında teslim alabilir.

Türkiye’nin F-16 Blok 70 ile Yunanistan’ın F-35A Lightning II taleplerinin toplam tutarının, yaklaşık 20 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. Bu tutarın önemli bir kısmını, Türkiye’nin satın almak istediği F-16 Blok 70 paketinin oluşturduğu tahmin ediliyor.

Öte tandan Lockheed Martin, henüz tam oranlı F-16 Blok 70 üretimine geçmiş değil. Bu sebepten ötürü ilk F-16 Blok 70 siparişi veren ülke olan Bahreyn’e yönelik teslimatların, 2025 yılında başlaması planlanıyor.

TUSAŞ F-16 Blok 70 üretimine talip

1980’li yılların sonundan itibaren 300’den fazla F-16 savaş uçağının üretimini gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), F-16 Blok 70 üretimine talip. Konuyla ilgili olarak TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın bu uçakların üretimine talip olduğunu ve izin verilmesi durumunda bunları TUSAŞ tesislerinde üretmek istediklerini açıkladı.

Öte yandan Türkiye, F-16 Blok 70 seviyesindeki bir modernizasyon paketini milli imkanlarla geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıldan itibaren teslimatları başlayacak ÖZGÜR Projesi kapsamında Türk F-16’larının, F-16 Blok 70 konfigürasyonuna benzer yeteneklerle teçhiz edilmesi hedefleniyor.

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