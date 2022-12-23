  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzmir'de CHP belediyeciliği zulmü! Konak ve Karabağlar Belediyesi’ndeki işçilerden grev kararı!

ABD 'Türkiye' dedi: Dengeler değişti! Büyük projeler, planlar, otoyollar, köprüler yeni fırsatlar kapıda

Fuat Oktay'dan heyecanlandıran EYT açıklaması! Tarih verdi

Yunanistan'da "KIZILELMA" ve "Tayfun" korkusu! Canlı yayında itiraf etti

İlk adımı Prens Selman atmıştı! Suudilerden şaşkına çeviren Türkiye kararı

Destici, yeni asgari ücreti değerlendirdi

'Ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Altını olan, olmayan bunu yapsın

Teslim olan teröristler itiraf etti: Örgüt zaten kalmadı

Türkiye'den müthiş başarı! Rekor kırıldı

Sadece saatler var! Canlı yayında küstah plan duyuruldu: Yunanistan o tarihe Türkiye'ye saldıracak
Dünya Joe Biden'a sunulacak! Onay verildi
Dünya

Joe Biden'a sunulacak! Onay verildi

ABD Temsilciler Meclisi, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 23:12:00 -
Joe Biden'a sunulacak! Onay verildi

ABD federal hükümetine 2023 mali yılının sona ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 201'e karşı 225 oyla kabul edildi.

Geçen hafta onaylanan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kalırken, dün Senatonun ardından bugün Temsilciler Meclisinden geçen bütçe tasarısı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle bu gece yarısından önce Biden tarafından imzalanarak yasalaşmasıyla federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçilecek.

Bütçe paketinde Ukrayna'ya yönelik yardım da yer alıyor

Aylarca süren müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşmaya varılan bütçe paketi, 772,5 milyar dolarlık savunma dışı harcamalar ile 858 milyar dolarlık savunma finansmanını içeriyor.

Söz konusu bütçe tasarısında, Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor. Federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklamaya yönelik düzenleme de bütçe tasarısında bulunuyor.

Bütçe tasarısında ayrıca, ülke genelinde toplulukların kuraklık, kasırga, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerden toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23