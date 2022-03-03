Joe Biden: Tarih Rusya'nın zayıfladığını yazacak

Biden, Wisconsin eyaletinde ekonomi planı konusunda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna krizine de değindi.

Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını "önceden planlanmış ve gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın yalanlarına, doğrularla karşılık verdik"

Biden, Avrupalı ortaklarını birleştirmek için uzun süreler harcadıklarını belirterek tüm dünya ile Putin'in Ukrayna'da yapmayı planladıklarını önden paylaştıklarını kaydetti.

"Rusya'nın yalanlarına doğrularla karşılık verdik." diyen Biden, şu anda tüm dünyanın Putin'i yaptıklarından sorumlu tuttuğunu ve Rus liderin hiç olmadığı kadar dünyadan izole edildiğini belirtti.

Biden, ABD'nin Ukrayna halkına yardımlarının süreceğinin altını çizerek "Putin'in Ukrayna savaşının tarihi yazılırken bu savaşın Rusya'yı daha zayıf, dünyanın geri kalanının da daha güçlü bıraktığı belirtilecek." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, Ukrayna halkının mücadelesini de öven Biden, "Ukraynalılar inanılmaz insanlar." dedi.

Biden, BM'deki oylamada Rusya'nın yalnız kaldığını söyledi

Putin'in ABD'yi bölebileceğini düşündüğünü ancak bu konuda yanıldığını söyleyen Biden, "Biz Avrupa'yı ve özgür dünyayı bir arada tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'ya yönelik kınama yasa tasarısında 141 ülkenin "evet" oyu verdiğini, sadece 5 ülkenin "hayır" dediğini ve Hindistan dahil birçok ülkenin de çekimser oy kullandığını belirten Biden, "Rusya yalnız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden konuşmasına, "Putin, NATO'yu, Avrupa'yı ve ABD'yi bölebileceğini düşündü. Tüm dünyaya kimsenin bu ülkeyi bölemeyeceğini göstereceğiz." dedi.