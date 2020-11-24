Joe Biden: Seçim sona erdi
Donald Trump'ın talimatıyla Genel Hizmetler İdaresi tarafından geçiş sürecinin resmen başladığına dair bilgilendirilen Joe Biden, "Seçim bitti" ilanında bulundu.
ABD’de 3 Kasım seçimlerini kaybeden ama yenilgiyi kabul etmeyi reddeden Başkan Donald Trump'ın 20 gün gecikmeli talimatı üzerine Genel Hizmetler İdaresi (GSA) şefi Emily Murphy'nin yeni yönetime geçiş sürecini resmen başlatmasının ardından, müstakbel Başkan Joe Biden'dan açıklama geldi.
Biden "Seçim bitti" diye ilan etti. Twitter'da açıklama yapan Biden, başkanlık seçiminin bittiği ilanında bulunup Amerikalılara siyasi ihtilafları bir kenara bırakmaları çağrısı yaptı.
Seçilmiş Başkan, "Seçim bitti. Partizanlığı ve birini diğerine karşı şeytanlaştırma retoriğini bırakmanın zamanı geldi. Biraraya gelmeliyiz" dedi.
Dün GSA'nın bildiriminin ardından dış politika ve ulusal güvenlik ekipleri için adaylarını açıklamış bulunan Biden, bugün Pennsylvania eyaletinde mühürlenip onaylanan nihai sonuçların da galibi oldu.