Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu. Çocukluğunun geçtiği Claymont, Delaware'deki evinin yakınında bulunan petrol rafinerilerinden şikayet eden Biden, "Bu yüzden ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en uzun süredir ülkedeki en yüksek kanser oranına sahip" dedi. Bu açıklamaların ardından ABD adeta ikiye bölündü. Kimi Biden’ın gerçekten hasta olduğunu kimi ise gaf yaptığını belirtiyor.

Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden kim?

Joseph Robinette Biden Jr. 20 Kasım 1942'de dünyaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin görevdeki 46. başkanı olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Demokrat Partinin üyesi olan Biden, 2009-2017 yılları arası ABD'nin 47. başkan yardımcılığı, 1973-2009 yılları arasında ise Delaware Senatörlüğü görevlerini üstlenmiştir.