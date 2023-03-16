Joe Biden için flaş iddia: Bundan korkuyor

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Joe Biden’ın Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istediğini, ancak Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korktuğunu iddia etti.

Bolton, Wall Street Journal gazetesine yazdığı yazıda, “Biden, Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istiyor ama galiba Ukrayna’nın gerçekten ‘kazanacağından’ korkuyor. ABD’nin, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlama yönündeki resmi duruşuna inanıyorsa bunu doğrulamalı ve bunun için bir plan hazırlamalı. Eğer inanmıyorsa bunu açık açık söylemeli” ifadelerini kullandı.

Bolton'a göre Beyaz Saray, Ukrayna’nın savunmasına destek veriyor, fakat bu desteğin “çok etkili” olmasını istemiyor.

ABD’nin kritik önemdeki mühimmatının tükenmekte olduğuna dikkat çeken Bolton, mevcut üretim kapasitelerinin yetersiz olduğunu belirterek, “Stok kıtlığı, en başta Ukrayna’ya yardım etmek istemeyen izolasyon destekçilerini güçlendiriyor” dedi.