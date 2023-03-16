  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teknoloji devi Google onun da fişini çekiyor! Milyarlarca dolar buhar olup uçuyor!

59 tabanca. tam da seçim vakti kim için getiriliyordu? Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

BAE, Bayraktar TB2 SİHA’nın kopyasını yaptı! İşte özellikleri

Depremde yıkılmıştı! O sitenin müteahhidi hakkında karar

BM'den soruşturma hamlesi! Flaş açıklama: Rusya Ukrayna'da 'çok çeşitli' savaş suçu işledi! Tüm oklar...

Sol ideolojinin Türkiye'ye ihaneti! Depremde ülke yok olsun diye dava üstüne dava açmışlar..

Şaka gibi HDP açıklaması! Kimsenin göremediği mesafeyi Ali Babacan gördü

Tam 226 uçak! BAE, dikkat çeken Türkiye hamlesi

Selde sürüklenme görüntüsü sosyal medyada yayılan kişi yaşadıklarını anlattı: Onun da suçu yok

Bolu'daki deprem başka depremleri tetikler mi? AFAD'dan flaş açıklama
Dünya Joe Biden için flaş iddia: Bundan korkuyor
Dünya

Joe Biden için flaş iddia: Bundan korkuyor

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Joe Biden’ın Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istediğini, ancak Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korktuğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 23:59:00 -
Joe Biden için flaş iddia: Bundan korkuyor

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Joe Biden’ın Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istediğini, ancak Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korktuğunu iddia etti.

Bolton, Wall Street Journal gazetesine yazdığı yazıda, “Biden, Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istiyor ama galiba Ukrayna’nın gerçekten ‘kazanacağından’ korkuyor. ABD’nin, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlama yönündeki resmi duruşuna inanıyorsa bunu doğrulamalı ve bunun için bir plan hazırlamalı. Eğer inanmıyorsa bunu açık açık söylemeli” ifadelerini kullandı.

Bolton'a göre Beyaz Saray, Ukrayna’nın savunmasına destek veriyor, fakat bu desteğin “çok etkili” olmasını istemiyor.

ABD’nin kritik önemdeki mühimmatının tükenmekte olduğuna dikkat çeken Bolton, mevcut üretim kapasitelerinin yetersiz olduğunu belirterek, “Stok kıtlığı, en başta Ukrayna’ya yardım etmek istemeyen izolasyon destekçilerini güçlendiriyor” dedi.

ABD zırhlısı Ukrayna'da pusuya düştü
ABD zırhlısı Ukrayna'da pusuya düştü

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD zırhlısı Ukrayna'da pusuya düştü

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya'dan açıklama! ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladı
Rusya'dan açıklama! ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladı

Dünya

Rusya'dan açıklama! ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23