Joe Biden cevap vermedi! Veliaht Prens Selman'ı güldüren 'Arabistan' sorusu!
Cidde'deki zirvede bir araya gelen Suudi Arabistan ve ABD heyetlerinin toplantısı sırasında bir gazeteci, ABD Başkanı Joe Biden'a, "Suudi Arabistan’ı hala parya (dışlanmış bir ülke) olarak görüyor musunuz?" diye sordu. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gazetecinin sorusuna gülümseyerek tepki verdi.
Suudi Arabistan ile ABD heyetleri, Cidde kentinde gerçekleştirilen "Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi" kapsamında bir araya geldi.
Toplantıya kısa süreliğine kabul edilen basın mensuplarından birisi görüntü alırken, ABD Başkanı Joe Biden'a, "Suudi Arabistan’ı hala parya (dışlanmış bir ülke) olarak görüyor musunuz?" diye sordu.
Gülümsedi
Biden gazeteciye cevap vermezken, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın soru karşısında gülümsediği anlar kameralara yansıdı.