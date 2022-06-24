Joe Biden bunadı mı? Eline verdikleri kağıtta yazanlar şok etti

ABD Başkanı Joe Biden, dün katıldığı bir toplantıda elinde duran kâğıdı yanlışlıkla havaya kaldırdığında başına geleceklerden habersizdi. “Roosevelt Odasına girin ve katılımcılara merhaba deyin” diye başlayan maddeler halinde yazılmış direktiflerin bulunduğu bu kâğıt bir kez daha Biden’ın toplum içinde, özellikle de önemli toplantılarda yapacakları ve yapmaması gerekenlerin danışmanları tarafından kendisine iletildiğinin bir diğer kanıtı oldu.

İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın eline verdikleri not kağıdında yazanlar;

– Roosevelt Odası’na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

– SEN oturacaksın.

– Basın mensupları gelecek.

– Sen 2 dakika brifing vereceksin.

– Basın mensupları odadan çıkacak.

– Liz Schuler’e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz online olarak toplantıya katılacak)

– SEN katılımcılara teşekkür edeceksin.

– SEN odadan çıkacaksın.

Tepki gösterdi

NBC News’da geçen ay yayınlanan bir habere göre Biden danışmanlarına bu yapılanların onu baltaladığını ve yükselişini sağlayan özgünlüğünü bozduğundan şikâyet etti. Daha da ötesi bu yapılanlar Biden’ın başkanlığına zaten karşı olan Cumhuriyetçileri de etkiliyor ve Biden’a daha sert eleştirilerin gelmesine neden oluyor.

Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından bir gün sonra, Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Ron Klain, CNN Beyaz Saray muhabiri John Harwood'un, Biden'ın sözlerinin “Disiplinde önemli bir düşüş” gösterdiğini belirten bir mesajını retweet etti .

Cumhuriyetçiler genellikle 79 yaşındaki başkanı zihinsel gerileme içinde olmakla suçluyor. Eski Başkan Donald Trump da 2020 seçimleri öncesinde Biden'ın bilişsel olarak "vurulduğunu" iddia etmişti.