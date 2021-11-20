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Dünya Joe Biden başkanlığı yardımcısına devretti! ABD tarihinde bir ilk yaşandı
Dünya

Joe Biden başkanlığı yardımcısına devretti! ABD tarihinde bir ilk yaşandı

ABD'de Başkan Joe Biden'ın kolonoskopi sırasında başkanlık yetkileri kısa bir süreliğine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmesi ülke tarihinde bir ilk oldu. 85 dakikalığına Başkan olan Kamala Harris, ABD'de başkanlık yetkisini devralan ilk kadın olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 10:56:00 -
Joe Biden başkanlığı yardımcısına devretti! ABD tarihinde bir ilk yaşandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, bugün yaptığı rutin kontrolün ardından Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Biden, 79. yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesine giderek rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı.

Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." ifadesini kullandı.

Öte yandan O'Connor, Biden'ın yürüyüşü ve boğazındaki "gıcık" konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden'ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu bunun nedeninin de Biden'ın yaklaşık 1 yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.

Biden'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin de midesindeki reflü olabileceğini kaydeden O'Connor, Biden'a yapılan kolonoskopide de endişe verici bir şeye rastlamadıklarını belirtti.

ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 19 Kasım Cuma sabahı kolonoskopi olacağı esnada anestezinin etkisindeyken görevlerini 85 dakikalığına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti.

Harris, ABD tarihinde başkanlık yetkilerini devralan ilk kadın olmuştu.

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Yorumlar

söz

tez vakitte geberirde dünya bir şeytandan kurtulmuş olur
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Nur Ahmet

Umarım tümden devir olmuştur bu yetki ve bir dağa dönemez olur.
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