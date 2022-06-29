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Spor Joao Pedro kim kaç yaşında? Joao Pedro hangi takımlarda oynadı?
Spor

Joao Pedro kim kaç yaşında? Joao Pedro hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray transfer | Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Joao Pedro'nun ismi sarı-kırmızılı kulüple anılmaya başladı. Peki, Joao Pedro kimdir? Joao Pedro kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-06-29 10:04:00 -
Joao Pedro kim kaç yaşında? Joao Pedro hangi takımlarda oynadı?

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray ile ilgili İtalya'dan bir iddia geldi. İtalyan basını Galatasaray'ın Joao Pedro ile ilgilendiğini yazdı. Peki, Joao Pedro kimdir?

Joao Pedro kim kaç yaşında? Joao Pedro hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın Joao Pedro konusunda Cagliari ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Joao Pedro 9 Mart 1992'de dünyaya geldi. Brezilyalı futbolcu orta sahada görev alıyor. Profesyonel kariyerine Atlético Mineiro kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos, Estoril Praia ve Cagliari kulüplerinde oynadı. Cagliari ile 270 maça çıkan Joao Pedro 86 gol atıp 28 asist yaptı.

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