Jesus'tan yılın çarkı! Böylesini hiç kimse beklemiyordu... Bu kadarına da pes doğrusu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, çok konuşulan sözleri üzerine yeniden bir açıklama yaptı. Kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısı yapamayan Portekizli hoca, Alper Yemeniciler aracılığıyla söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını savundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta söylediği "Türkiye'de maçlar sahada oynanmıyor." sözü hakkında Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler aracılığıyla açıklama yaptı.

İlk 4 takımın play-off oynaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Jesus, sözlerini şöyle dile getirmişti:

"Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabii bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."

"Hakemlerle ilgili söylemedi"

Fenerbahçe Medya ve İletişim Sorumlusu Alper Yemeniciler ise, Galatasaray'ın da gündemine gelen söz hakkında açıklamada bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yemeniciler kendisine "Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor." sözlerinin sorulması üzerine "Hakemlerle ilgili değil, deprem bölgesindeki takımların ligden çekilmesiyle ilgili söyledi. Düzeltelim." ifadelerini kullandı.