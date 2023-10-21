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Spor Jesus'tan olay hareket! Arda'yı da bezdirmişti...
Spor

Jesus'tan olay hareket! Arda'yı da bezdirmişti...

Yeniakit Publisher
2023-10-21 15:05:00 - 2023-10-21 15:18:46

Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Khaleej ile oynanan maçta öğrencisi Michael ile tartıştı. Jorge Jesus'un Michael'in üstüne yürüdüğü anlar yayına yansıdı.

Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Khaleej ile oynanan maçta öğrencisi Michael ile tartıştı. Jorge Jesus'un Michael'in üstüne yürüdüğü anlar yayına yansıdı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. hafta mücadelesinde Al-Hilal sahasında Khaleej'i konuk etti. Jesus'un çalıştırıcılığını yaptığı Al-Hilal, rakibini 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan Al Hilal'de maçın uzatma dakikalarında tatsız bir olay yaşandı. Jorge Jesus, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Michael'i 90. dakikada oyundan aldı.

Kulübeye gelirken agresif tavırlar sergileyen Michael, eline aldığı su şişesini sinirli bir şekilde yere fırlattı.

Michael'in tavırlarını gören Jesus, oyuncusunun üzerine yürümeye başladı. İkili iyice yakınlaşınca Jesus'un yardımcısı araya girdi ve gerginliği yatıştırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte yaşanan gerilim anı:

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