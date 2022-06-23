Jesus'tan bir eski öğrenci daha!.. Tüm tanıdıklarını getiriyor..

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Flamengo'dan Jesus'un eski öğrencisi olan Arao ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln'ün ardından ikinci bombayı Willian Arao ile patlatmaya hazırlanıyor.

Brezilya basını Flamengo'dan Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Arao ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu konudaki gelişmeleri dün sayfalarına taşıyan Brezilya basını, Arao'nun eski hocası ile buluşmasın an meselesi olduğunu, imzaların atılma aşamasına geldiğini bildirdi. Flamengo'nun, Brezilya'nın en değerli takımlarından birine sahip olduğu ve bu değerli kadronun içinde Willian Arao'nun seçkin bir yer edindiği belirtilen haberde şu detaylara yer verildi:

FİNANSAL AÇIDAN TATMİN EDİCİ

Haber7.com'un haberine göre; "Türk ekibi, Flamengo yönetimi ile yaptığı görüşmelerde, onları memnun edecek bir rakama ulaştı. Arao şu anda Fenerbahçe'den sorumlu Jorge Jesus'la tekrar çalışacak olmaktan memnuniyet duyuyor. Her şey yolunda gidiyor. Türk ekibi transferi bitirmeye çok yakın. Bu bilgiyi ilk önce gazeteci Julio Miguel Neto açıkladı. Hatırlatmakta fayda var ki daha önce oyuncu için 3 milyon euro (16 milyon Brezilya Doları) teklif edilmişti. Flamengo ise oyuncu için yaklaşık 5 milyon euro (27 milyon Brezilya Doları) istiyor. Oyuncunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi var. Kırmızı-Siyahlı yönetimi tatmin eden bir teklif ortaya çıkarsa satılacak."

Haberlerde Flamengo'nun yıldızın zaten sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için satma yanlısı olduğu da hatırlatıldı. Arao'ya böyle bir anlaşma karşılığında ne kadar ücret önerildiği konusunda ise bir detay verilmedi. Defansif orta saha pozisyonundaki oyuncu ön libero, merkez orta saha ve stoper oynayabiliyor. 29 yaşındaki Arao, 2016 yılından beri Flamengo forması giyiyor ve 300'den fazla maç oynadı. Oyuncunun tek handikapı Avrupa'da hiç oynamamış olması. Arao bu sezon Flamengo ile oynadığı 30 maçta 5 gol ve 2 asistlik skor katkısında da bulundu.