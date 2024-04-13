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Spor Jesus tarihe geçti
Spor

Jesus tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2024-04-13 14:46:00 -
Jesus tarihe geçti

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile tüm kulvarlarda üst üste 34. galibiyetini alan teknik direktör Jorge Jesus tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile şampiyon oldu ve üst üste 34. galibiyetini aldı.

Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Süper Kupa finalinde Al Ittihad ile karşılaştı. Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 4-1 kazanan Al Hilal, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon oldu. Tüm kulvarlarda üst üste 34. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki dünya rekorunu da geliştirmeye devam etti.

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