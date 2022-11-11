Jesus kendisini etkileyen hocayı açıkladı

UEFA’nın resmi internet sitesi için bir röportaj veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, özel açıklamalar yaptı. Kariyeri ve Fenerbahçe ile ilgili konuşan Jesus, futbolda en çok esinlendiğini ismi belirtti.

Portekizli hoca, “Barcelona’da Johan Cruyff’un yanında staj yaptım. Onun futbola bakış açısı beni etkiledi. Futbolun birlikte oynanmasını istiyordu. Birlikte hücum birlikte savunma” dedi.

Takımın son durumunu da yorumlayan Jesus, “Fenerbahçe ile daha yolun başındayız. O istediğim noktaya daha ulaşmadık, daha yolumuz var. Avrupa Ligi’nde lideriz ama bu yetmez, daha bir şey kazanmadık” diye konuştu.