  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Jesus kendisini etkileyen hocayı açıkladı
Spor

Jesus kendisini etkileyen hocayı açıkladı

Fenerbahçe'de rekorlara imza atan dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, kendisine esin kaynağı olan teknik direktörün, bir dönem yanında staj yapma fırsatı bulduğu Johan Cruyff olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 08:40:00 -
Jesus kendisini etkileyen hocayı açıkladı

UEFA’nın resmi internet sitesi için bir röportaj veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, özel açıklamalar yaptı. Kariyeri ve Fenerbahçe ile ilgili konuşan Jesus, futbolda en çok esinlendiğini ismi belirtti.

Portekizli hoca, “Barcelona’da Johan Cruyff’un yanında staj yaptım. Onun futbola bakış açısı beni etkiledi. Futbolun birlikte oynanmasını istiyordu. Birlikte hücum birlikte savunma” dedi.

Takımın son durumunu da yorumlayan Jesus, “Fenerbahçe ile daha yolun başındayız. O istediğim noktaya daha ulaşmadık, daha yolumuz var. Avrupa Ligi’nde lideriz ama bu yetmez, daha bir şey kazanmadık” diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika: Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 ceset bulundu! Korkunç olay!
Yerel

Son dakika: Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 ceset bulundu! Korkunç olay!

Son dakika haberi... Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk ed..
HÜDA PAR'ın arabuluculuğuyla aileler arası husumet barışla sonuçlandı
Siyaset

HÜDA PAR'ın arabuluculuğuyla aileler arası husumet barışla sonuçlandı

Geçtiğimiz aylarda Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleşen ölümlü olay nedeniyle aralarında husumet başlayan Karanfil ve Afşin aileleri, HÜD..
Evde bardakta mısır yapımı dondurulmuş! Bardakta mısır nasıl yapılır? Bardakta süt mısır: Bardakta mısır baharatları ve bardakta mısır sosları neler?
Gıda

Evde bardakta mısır yapımı dondurulmuş! Bardakta mısır nasıl yapılır? Bardakta süt mısır: Bardakta mısır baharatları ve bardakta mısır sosları neler?

Süt mısır nasıl yapılır püf noktalarıyla nasıl yapılır? Daha çok köşe başında amcaları satarken görmeye aşina olduğumuz, lezzetini de bir o ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23