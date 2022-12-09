Jesus istedi, yönetim harekatı başlattı!

Fenerbahçe'de devre arası öncesi transfer için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim stoper konusunda gaza bastı. Portekizli hoca bu noktada aradığı ismi Rusya'da buldu.

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un 3'lü oynaması nedeniyle bu bölgede alternatif arayışlarına şimdiden başladı. Portekizli hoca, Süper Lig'in ilk 14 haftalık sürecinde Szalai'yi oyuncu eksikliğinden dinlendirme fırsatı bulamadı.

Bu noktada Jesus yönetime finansal açıdan sorun olmazsa 2 takviye talep etti. Fotomaç'ın haberine göre stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertli takım için hem yurt içi hem yurt dışından pek çok aday gündeme gelirken, son aday ise Rusya'dan... O ismin CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha olduğu ileri sürüldü.

Hatta Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki savunmacı ile ilk teması bile kurduğu belirtildi.

Haberlere göre Rocha'ya menajeri üzerinden F.Bahçe'ye sıcak bakıp bakmadığı soruldu.

1.91 boyundaki Brezilyalı savunmacının düşünmek için süre istediği ifade edildi. Fenerbahçe cephesinin oyuncudan olumlu bir yanıt gelmesi durumunda kulübüyle masaya oturup pazarlıklara başlayacağı gelen haberler arasında.

Piyasa değeri 3 milyon euro olan sağ ayaklı futbolcu, sezon başında Portekiz ekibi Portimonense'den 2 milyon euro bonservisle CSKA'ya transfer oldu. Rusya'da yaşanan sıkıntı nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakan Rocha gelen teklifleri değerlendiriyor. Rocha'nın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Rocha'nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.