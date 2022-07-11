Jesus istedi, Kadıköy'e geliyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor. İyi bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, Andrea Belotti, Luiz Suarez, Edinson Cavani, Artem Dzyuba, Gabigol, Haris Seferovic, Vincent Aboubakar gibi futbolcularla ilgileniyordu. Ancak Fenerbahçe'de santrfor transferinde gerçek hedefi ortaya çıktı.

Kanarya, son olarak hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.Jesus'un öğrencileri maçı 2-0 kazandı.

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir giriş yapma peşinde.

Transferde iddialı hamleler yapan Kanarya, Emre Mor, Lincoln Henrique, Tiago Çukur ve Bruma'yı kadrosuna kattı.

Transfer harekatına devam edecek olan yönetim, kaliteli bir forveti takıma kazandırmak istiyor.Fenerbahçe, iyi bir golcüyle anlaşarak geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı sıkıntıyı yeni sezonda yaşamak istemiyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda, birçok santrforla görüşmelerine devam ediyor.

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un talebine göre; hava hakimiyeti yüksek, duvar olabilen ve merkez santrfor oynayabilen isimler üzerinde duruluyor.

Bu özelliklerin ardından Haris Seferovic, Luiz Suarez, Edinson Cavani, Andrea Belotti, Artem Dzyuba ve Vincent Aboubakar gibi yıldızlar gündeme gelmişti.. Ancak yönetim transferde ters köşe yaptı.

Büyük bir gizlilikle yürütülen transfer harekatında flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, Jesus'un talebi doğrultusunda sürpriz bir isim için harekete geçtiği ifade edildi.

İŞTE O İSİM...

Fenerbahçe, Almanya Ligi takımlarından Leipzig'de forma giyen Brian Brobbey'i gündemine aldı.

Sarı lacivertlilerin, Alman ekibiyle ilk teması kurduğu iddia edildi. Kanarya'nın 20 yaşındaki genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Jorge Jesus'un da transfere onay verdiği öne sürüldü. Geçen sezonun devre arasında Ajax'a kiralanan Hollandalı genç oyuncu, 27 maça çıktı. Brobbey, 27 karşılaşmada 8 gol attı. Ayrıca 4 de asist yaptı.1.80 boyundaki forvetin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro. Brian Brobbey'in Leipzig ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Hollanda U21'de de görev alan genç yıldız, 12 maçta 6 gol attı. Brian Brobbey, futbol hayatına Ajjax altyapısında başlamış ve bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.

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