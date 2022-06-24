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Spor Jesus, ilk neşteri vurdu! Yıldız isimle yollar ayrılıyor...
Spor

Jesus, ilk neşteri vurdu! Yıldız isimle yollar ayrılıyor...

Yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık mücadelesinde Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi karşılaşan ve rakibi ile 2 kez geriye düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, takımın eksiklerini görme fırsatı yakaladı. Tecrübeli teknik adamın karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertli yönetime özellikle ön libero bölgesi için takviye talebinde bulunduğu öğrenilirken, tecrübeli isim Luiz Gustavo'ya ise tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 14:06:00 -
Jesus, ilk neşteri vurdu! Yıldız isimle yollar ayrılıyor...

Yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık mücadelesinde Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi karşılaşan ve rakibi ile 2 kez geriye düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, takımın eksiklerini görme fırsatı yakaladı. Tecrübeli teknik adamın karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertli yönetime özellikle ön libero bölgesi için takviye talebinde bulunduğu öğrenilirken, tecrübeli isim Luiz Gustavo'ya ise tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Yeni sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile merhaba diyecek olan Fenerbahçe, Skhupi ile gerçekleştirilen ilk hazırlık mücadeledesinden 2-2 beraberlike ayrılırken Sarı-Lacivertliler'in golleri, yeni transfer Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya'dan gelmişti.

Gerçekleştirilen bu hazırlık karşılaşmasında takımdaki eksikleri görme fırsatı yakalayan deneyimli çalıştırıcının mücadele sonrasında acilen ön liberoya bir takviye yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

ÇILGINA DÖNDÜ!
Özellikle ikinci bölgede takımın yavaş kaldığını düşünen Jorge Jesus, 2019/20 sezonunda Fransız ekibi Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılan ancak geldiği günden bu yana beklenen verim bir türlü alınamayan Luiz Gustavo'ya tepki gösterdiği ortaya çıktı.

"YETERSİZ!"
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Luiz Gustavo'nun oyun kurmada ve takımı atağa çıkarmada yetersiz olduğunu düşünen Portekizli teknik adamın bu durum sonrası yönetime eski talebeleri Real Betis'ten William Carvalho ya da Flamengo'dan Willian Arao'yu takımında görmek istediğini belirttiği kaydedildi.

Shkupi ile oynanan maça ilk on birde başlayıp 60 dakika sahada kalan Gustavo'nun sık sık yaptığı top kayıplarının da Jorge Jesus'u oldukça kızdırdığı ortaya çıktı.

TAKIMI YAVAŞLATIYOR
Portekizli teknik adam Brezilyalı Gustavo için yöneticilere "Pas tercihleri sıkıntılı, pas verme hızı yavaş, topla oynama süresi yüksek. Bu da rakibin daha çabuk yerleşmesine ya da alan kapatmasına sebep oluyor. Takımı hızlı oynatacak bir isme ihtiyacım var" dedi. 

Sarı lacivertliler Carvalho için Real Betis'e 5 milyon Euro'luk teklifte bulunacak. Geçen sezon 49 maça çıkan oyuncu 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Eğer Carvalho'dan olumlu cevap alınamazsa bu defa yönetim Flamengo'nun ön liberosu Arao için girişimlere başlaması bekleniyor.


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Yorumlar

Ömer

Bizimkiler iki senede anlamadı Jesus bir maçta anladı futbolcuyu evet ağır oyuncu ve pas yüzdesi düşük takıma katkısı az işte bu kadar basit. Beşiktaş’ı görse mesela vidaya aynısını söyler . Velington , skala , Necip i futbolcudan saymazdı .
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