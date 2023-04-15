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Spor Jesus devre biter bitmez sahada daldı! Hakeme tepki
Spor

Jesus devre biter bitmez sahada daldı! Hakeme tepki

Yeniakit Publisher
2023-04-15 22:15:00 - 2023-04-15 22:18:01
Jesus devre biter bitmez sahada daldı! Hakeme tepki

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında, özellikle Valencia'nın yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'ın tepkisi tartışmalara neden olurken, devre biter bitmez Teknik Direktör Jorge Jesus ve yardımcısı Deus sahaya dalarak hakeme tepki gösterdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken devre sonunda hakem yönetimine tepki vardı.

Jorge Jesus ve Joao de Deustan devre sonunda hakemlere tepki

İlk yarının son düdüğünün çalınmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yardımcısı Joao de Deus ile birlikte saha içine girdi ve maçın hakemlerinin yanına giderek tepkisini gösterdi.

Jorge Jesus ve Joao de Deustan devre sonunda hakemlere tepki

Jorge Jesus, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepkisini gösterip sinirli biçimde geri dönüp soyunma odasına giderken yardımcısı Joao de Deus itirazları sürdürdü.
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Joao de Deus'un itirazlarının devam etmesi sonucunda maçın hakemi Atilla Karaoğlan, kendisine sarı kart gösterdi. Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü, ilk yarıdaki kararlara ilişkin tepkisini bir süre daha devam ettirdikten sonra soyunma odasına hareketlendi.

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