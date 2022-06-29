Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'i renklerine bağladı. Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini, Twitter hesabından "O geldi..." notu ve "jeserodriguez" etiketiyle paylaştığı videoyla duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jese Rodriguez kimdir kaç yaşında? Jese Rodriguez kariyeri

Jese Rodriguez bilinen lakabıyla Jese 26 Şubat 1993'te İspanya'da dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Rodriguez, 16'dan 21 yaşına kadar İspanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi. Real Madrid ile 94 maça çıkan Jese 18 gol atıp 15 asist yaptı.

Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon kulüplerinde de oynayan Rodriguez, son olarak İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas'ta top koşturdu.

Las Palmas ile 72 maça çıkan Jese 15 kez fileleri havalandırdı.