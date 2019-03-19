0553 313 94 23

"Jeotermalde sektör büyüklüğü 10 milyar dolara ulaştı"

JESDER Başkanı Ali Kındap:- "Son üç yılda jeotermal sektörü hızla büyüdü. Elektrik üretimindeki payımız yüzde 2,5’a yaklaştı, sene sonunda kurulu gücün bin 700 megavatı aşacağını öngörüyoruz"- "Sektörün toplam büyüklüğü 10 milyar dolara ulaştı"- "Bizim temel beklentimiz, yerli aksam teşvikinin devamlılığı ve fiyat mekanizmasının aynen devam ettirilmesidir"

19 Mart 2019 Salı 11:11
"Jeotermalde sektör büyüklüğü 10 milyar dolara ulaştı"

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, Türkiye'de jeotermal enerji sektörünün son üç yılda hızla büyüdüğünü belirterek, "Elektrik üretimindeki payımız yüzde 2,5’a yaklaştı, sene sonunda kurulu gücün bin 700 megavatı aşacağını öngörüyoruz. Sektörün toplam büyüklüğü 10 milyar dolara ulaştı." dedi.

Kındap, jeotermal enerji sektöründe gelecek dönemde atılması gereken adımlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD, Filipinler ve Endonezya gibi dünya genelinde jeotermal enerjinin önde gelen ülkelerinin yatırım hızında düşüşler yaşandığına işaret eden Kındap, Türkiye'de türbin ve jeneratörlerin yerli üretim kapsamında teşvik mekanizmasından faydalandığını, eşanjör ve soğutma kulesinin de teşvik kapsamına alınmasını istediklerini aktardı.

- "Sektörde yüzde 90 yerlilik mümkün"

Sektörde bir iki aksamın daha teşvik kapsamına alınmasıyla yaklaşık yüzde 90 yerliliğe ulaşacağını ifade eden Kındap, şunları kaydetti:

"Son üç yılda jeotermal sektörü hızla büyüdü. Elektrik üretimindeki payımız yüzde 2,5’a yaklaştı, sene sonunda kurulu gücün bin 700 megavatı aşacağını öngörüyoruz. Sektörün toplam büyüklüğü 10 milyar dolara ulaştı. Söz konusu toplam yatırımın 1 milyar doları ise Türkiye’ye katma değer olarak yansıdı. 2030 sonrası teşvik döneminde yeni bir dinamizm sağlanırsa, yeni ufukları görmüş olacağız. Bizim temel beklentimiz, yerli aksam teşvikinin devamlılığı ve fiyat mekanizmasının aynen devam ettirilmesidir. Jeotermal enerji yatırımlarının hazırlık, kurgu aşaması nükleer enerji yatırımları gibi titizlik gerektiriyor. Jeotermal sahalarında bir kuyu ile değil, birden fazla kuyu ile çalışma olanağı sağlansa da 15-16 kuyu açmak, 20 milyon doları bu işe yatırmak demek. Böyle bir çalışma sürecinin olduğu bir enerji dalı teşviksiz olmuyor."

Kındap, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasının 2020'de sona ereceğini anımsatarak, "Jeotermalde kilovatsaat başına 10,5 dolar/cent teşvik veriliyor. Yerin altında ileri teknoloji ve bir takım jeofizik verilerle jeotermal potansiyelini ispatlamaya çalışıyorsunuz. Bu en az 5 yılda gerçekleşiyor. Güneş yatırımları 6 ayda tamamlanabilirken, rüzgar yatırımları 2 yılın altında tamamlanabiliyor. Herhangi bir sorun anında güneş ya da rüzgar yatırımı sonlandırabilir ancak jeotermal yatırımını durdurma şansınız yok. Bu nedenle mevcut teşvik mekanizmasının devam etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dünya ikinciliği teşvikle ihtimal dahilinde"

Jeotermal enerjinin yaygınlaşmaya başladığı 2008’den bu yana, Türkiye'de bu alandaki kurulu gücün neredeyse ABD’nin yarı kapasitesine yaklaştığını da vurgulayan Kındap, "ABD, Filipinler ve Endonezya gibi dünya genelinde jeotermal enerjinin önde gelen ülkelerin yatırım hızında düşüşler yaşanıyor. Türkiye'de bu hızlı büyüme teşvikler sayesinde devam ederse, dünya genelinde ikinci sıraya ulaşmamızı ihtimal dahilinde görüyorum." dedi.

Dünya genelinde jeotermal enerjide kurulu güç açısından 3 bin 591 megavatla ABD birinci sırada yer alırken, bin 949 megavatla Endonezya ikinci, bin 868 megavatla Filipinler üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye ise halen bin 347 megavatlık jeotermal enerji kurulu gücüyle dördüncü sırada yer alıyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:11
  1. (JESDER) Başkanı Ali Kındap
  2. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER)
  3. JESDER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı
    1. Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı
    2. İstanbul Akvaryum'a ulaşmak artık daha..
    3. Galatasaray'ın savunması ikinci yarıda..
    4. "Amasya’nın 20 yıllık hayali, çılgın..
    5. Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu
    6. Askeri üste büyük panik! Yanlışlıkla..
    7. TCMB'den repo ihalesi
    8. Bakanı Kurum, "Sıfır Atık"..
    9. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    10. Bakan Kurum: 19 bin inşaattan alınan..
    11. Gazi Üniversitesi yabancı dil..
    12. Sultangazi'de okullardan hırsızlık
    13. Yol verme tartışmasında silah sesleri
    14. Firari FETÖ hükümlüsü kıskıvrak..
    15. GRAFİKLİ - Trabzonspor centilmen,..
    16. "Jeotermalde sektör büyüklüğü 10..
    17. Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
    18. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR..
    19. Oğuzeli MYO öğrencilerinden..
    20. Maçka Parkı'nda kıyafete müdahale davası
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti