Jeotermal enerji yatırımları "risk paylaşım mekanizması" ile desteklenecek

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Dünya Bankası ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye'de jeotermal enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla risk paylaşım mekanizmasını (RPM) hayata geçirdi. Mekanizma kapsamında ilk fon 3S Kale Holding'e sağlanırken, şirketin Niğde'de açacağı jeotermal kuyulardan başarı elde edilememesi durumunda kuyu maliyetinin yüzde 60'ı fondan karşılanacak.



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve Temiz Teknoloji Fonu finansmanıyla geliştirilen RPM projesinin Türkiye'deki uygulayıcı kurumu olarak projede yer alıyor. Toplam büyüklüğü 38 milyon dolar olan fon, programa dahil olacak jeotermal yatırımları için kullanılacak.

Yatırımcıların arama amaçlı açacakları jeotermal kuyulardan sonuç alınamaması durumunda, kuyu maliyetlerinin yüzde 40 ila yüzde 60'ı fondan karşılanacak. Programa dahil olan kuyulardaki çalışmalar başarıyla sonuçlandığında ise maliyetin yüzde 10'u olarak hesaplanan başarı priminin tekrar fona iadesi yapılacak. Böylece, mekanizma bir sigorta sistemi olarak işleyecek ve risklerin belirli oranda karşılanmasını sağlayacak.

Mekanizmadan ilk risk paylaşım fonunu kullanan şirket 3S Kale Holding bünyesindeki 3S Kale Niğde Enerji Üretim AŞ olacak. Niğde'deki Kitreli ve Çömlekçi jeotermal işletme ruhsatlarıyla mekanizmadan yararlanmaya hak kazanan şirket, 2 jeotermal kuyusu için fonu kullanabilecek.

Şirket ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalanan sözleşme kapsamında, açılacak kuyularda başarı elde edilememesi halinde belirlenen kuyu maliyetlerinin yüzde 60'ı fondan karşılanacak.

Söz konusu kuyularda saha hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nisan 2021'de ilk sondajın başlaması planlanıyor.

- Yatırımlar ivme kazanacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, risk paylaşım mekanizmasının Türk jeotermal enerji sektöründe ilk kez uygulandığını belirterek, "Son 10 yılda dikkate değer bir artış gösteren jeotermal yatırımları ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, enerji ithalatının azalmasına ve yatırımların yerli kaynaklara yönlenmesine vesile oluyor." dedi.

Banka portföyünün yarısından fazlasını yenilenebilir enerji ve enerji yatırımlarının oluşturduğunu dile getiren Öztop, "Bu alana desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz bu proje kapsamında 3S Kale Niğde Enerji Üretim AŞ ile başlayan yatırımların önümüzdeki dönemde büyük ivme kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- En yüksek sıcaklığa sahip kuyu Niğde'de

3S Kale Holding Genel Müdürü Alp Gürün de Niğde, Aydın ve Manisa bölgesinde olmak üzere toplam 10 jeotermal ruhsatları bulunduğunu söyledi.

Aydın'da 25 megavat kurulu güce sahip bir jeotermal tesisini devreye aldıklarını belirten Gürün, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte en az 100 megavat jeotermal santral kapasitesine ulaşma hedefimiz bulunuyor." dedi.

Gürün, Türkiye'nin jeolojik yapısına bağlı olarak zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu kaynaklar, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmasına ciddi katkı sunacak bir milli servet niteliğinde. Niğde'deki yatırım alanımız, Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olan Hasan Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Arama faaliyeti yaptığımız ve 3 bin 816 metre derinliğine ulaşan kuyunun taban sıcaklığı 295 derece olarak ölçüldü. Bu alanda ülkemizde keşfedilmiş en yüksek sıcaklığa sahip kuyu olma özelliğini taşıyor. Dünya Bankası'nın da fon desteğiyle güç kazanacak çalışmalarımızın olumlu sonuçlanmasını ve çevre hassasiyeti yüksek temiz enerji üretimini Aydın'dan sonra Niğde sınırları içinde de ülkemize kazandırmayı umut ediyoruz."



