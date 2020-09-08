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Spor Jennifer Brady, ABD Açık'ta yarı finalde
Spor

Jennifer Brady, ABD Açık'ta yarı finalde

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:59:51 -
Jennifer Brady, ABD Açık'ta yarı finalde

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady, 23 numaralı seribaşı Kazak Yulia Putintseva'yı mağlup ederek yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 9. gününde çeyrek final karşılaşmaları başladı.

Bir saat 9 dakika süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2'lik setlerle Putintseva'yı 2-0 yenen Jennifer Brady, ABD Açık'ta son dörde kalan ilk isim oldu.

Kariyerinde ilk kez bir grand slamda yarı finale kalan Brady, Naomi Osaka-Shelby Rogers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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