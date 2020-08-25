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Spor Jelena Ostapenko, ABD Açık'tan çekildi
Spor

Jelena Ostapenko, ABD Açık'tan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:48:05 -
Jelena Ostapenko, ABD Açık'tan çekildi

İSTANBUL (AA) - Eski Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle ABD Açık'tan çekildi.

2017 Fransa Açık'ta Rumen Simona Halep'i 2-1 yenerek kariyerinin tek grand slam şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki Ostapenko, 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ABD Açık'tan çekildiğini turnuvanın organizatörlerine bildirdi.

En son şubat ayında Katar Açık'ta mücadele eden Letonyalı tenisçi, dünya klasmanında 42'nci sırada yer alıyor.

Kadınlar dünya klasmanında ilk 10'da yer alan Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens ve Belinda Bencic, daha önce aynı gerekçeyle turnuvaya katılmayacaklarını açıklamıştı.


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