Jeffrey: İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek

Washington merkezli Hudson Enstitüsünde konuşan James Jeffrey, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu gücün faydalarını görmeye başladıklarını ifade ederek, ülkesinin Afganistan'da olduğu gibi Suriye'de de çıkmaza girdiği iddialarını reddetti.

ABD'nin Suriye'deki politikasının bölgedeki düşmanlarına baskı uygulamak olduğunu belirten Jeffrey, "Takip ettiğimiz politikanın akıllıca bir politika olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, "Burası (Suriye) Afganistan veya Vietnam değil. Burası (ABD için) bir çıkmaz değil. Benim işim bu savaşı Ruslar için bir çıkmaz haline getirmektir" ifadesini kullandı.