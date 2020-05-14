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Dünya

Jeffrey: İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'de askeri varlığını devam ettireceğini ve amaçlarının Suriye'de savaşı Rusya için "çıkmaz haline getirmek" olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 20:14:00 -
Jeffrey: İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek

Washington merkezli Hudson Enstitüsünde konuşan James Jeffrey, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu gücün faydalarını görmeye başladıklarını ifade ederek, ülkesinin Afganistan'da olduğu gibi Suriye'de de çıkmaza girdiği iddialarını reddetti.

ABD'nin Suriye'deki politikasının bölgedeki düşmanlarına baskı uygulamak olduğunu belirten Jeffrey, "Takip ettiğimiz politikanın akıllıca bir politika olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, "Burası (Suriye) Afganistan veya Vietnam değil. Burası (ABD için) bir çıkmaz değil. Benim işim bu savaşı Ruslar için bir çıkmaz haline getirmektir" ifadesini kullandı.

 

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