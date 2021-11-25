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Dünya Jeff Bezos, Obama Vakfı'na 100 milyon dolar bağışladı
Dünya

Jeff Bezos, Obama Vakfı'na 100 milyon dolar bağışladı

Son dönemde bağış miktarlarını artıran Amerikalı milyarder, vakıf için kararını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 05:33:00 -
Jeff Bezos, Obama Vakfı'na 100 milyon dolar bağışladı

Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın vakfına yüklü miktarda bağışta bulundu.

Bezos'un kararı, Obama Vakfı için şimdiye kadarki en büyük bağış olarak kayıtlara geçti.

100 milyon dolar bağış

Dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan Bezos, vakıf için 100 milyon dolar bağışlamaya karar verdi.

Bağış karşılığında şart koştu

Bağış karşılığında Bezos, Obama Başkanlık Merkezi'ndeki bir plazaya, geçen yıl hayatını kaybeden sivil haklar savunucusu John Lewis'in adının verilmesini istedi.

Chicago'da inşa edilen merkezde kütüphane, müze, atletizm merkezi ve çeşitli birçok alan yer alacak.

"Lewis hak ediyor"

Jeff Bezos, bağışla ilgili yaptığı açıklamada, "Özgürlük savaşçıları, özel bir yeri hak ediyor. Bunun için John Lewis'ten daha uygun birini düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

Bağışlarını artırdı

New York Times'ın haberine göre, Bezos, temmuz ayında Amazon'un CEO'su olarak görevinden ayrıldığından bu yana "hayırsever" olarak profilini önemli ölçüde yükseltti.

Amerikalı milyarder, son dönemde ayrıca uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin aracılığıyla turistik seyahatlere imza atmaya başladı.

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