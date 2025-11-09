Jeep tutkunları kasımda kazanıyor! Takas ve kredi avantajları sizlerle

Jeep®, kasım ayında yeni araç almak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Mevcut araçlarını yetkili satıcılara getirenler, Avenger ve Compass modellerinde kredi kampanyası veya takas desteğinden yararlanabiliyor.

Avenger Electric’te anahtar teslim fiyatı üzerinden 136 bin TL’ye, Avenger e-Hybrid ve Avenger 4xe modellerinde ise 116 bin TL’ye varan takas desteği sağlanıyor. Compass modellerinde ise 115 bin TL’ye kadar takas desteği sunuluyor.

Ayrıca Avenger Electric için 300 bin TL, 12 ay vadeli, %1,99 faizli; Compass içinse 500 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli, %1,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Avenger Electric’in Limited versiyonu 49 bin TL, Summit versiyonu 136 bin TL takas desteğiyle; Avenger e-Hybrid’in Limited versiyonu 60 bin TL, Summit versiyonu 116 bin TL takas desteğiyle satışa sunuluyor. Compass tercih eden müşteriler ise North Star serisinde 115 bin TL, Summit donanımında 60 bin TL takas desteğinden yararlanabiliyor.

Tüm 2025 model Compass e-Hybrid versiyonları için de 500 bin TL, 12 ay vadeli, %1,99 faizli kredi seçeneği geçerli.