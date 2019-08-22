0553 313 94 23

Jean Monnet Bursu başvuruları başladı

AB Başkanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 5 Kasım'a kadar sürecek

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
Jean Monnet Bursu başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 akademik yılı aday başvuruları başladı.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 5 Kasım 2019'a kadar sürecek.

Program kapsamında 2020-2021 akademik yılında 160 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü öğrenim görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. 160 bursiyere toplam 5,6 milyon avro tutarında burs verilmesi planlanıyor.

Burs kapsamında, süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.

Program, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Burstan bugüne kadar 2 binden fazla kişi faydalandı.

Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye, "www.ab.gov.tr" ve "www.jeanmonnet.org.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
  1. Jean Monnet Burs Programı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egzersiz yaparken sakatlanmayın
    1. Egzersiz yaparken sakatlanmayın
    2. Başkan Büyükkılıç, Kertmeler..
    3. AK Parti'de değişim planı belli oldu
    4. Pompalı tüfek, kılıç ve av bıçağı..
    5. Avrupa borsaları
    6. Vali Memiş yaralı polisi hastanede..
    7. Drone ile uyuşturucu baskını
    8. Şekerbank’tan esnafa internetten..
    9. Ünal: Kendisini aileden görenleri..
    10. Kabak yemeği pişirmek değil; ellerden..
    11. General ve amiral atamalarının dikkati..
    12. Yaylaya gitmek için evden ayrılan genç..
    13. Zonguldak’ta esnaflar yaralarını..
    14. Sarımsak halde 15, pazarda 30 lira
    15. Şeyma Ercan: "Taraftarlarımızla kupayı..
    16. Iğdır’dan Nahcivan’a fide ihracatı..
    17. Mursi'ye yapılan darbeyi savunmuştu!..
    18. Gümüşhane'de otomobil elektrik..
    19. Koalisyon güçleri Husilere ait 2..
    20. Borsa güne yükselişle başladı
    21. Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz..
    22. ABD’den DEAŞ’ın 3 yöneticisinin başına..
    23. HKÜ, kontenjanının tamamına yakınını..
    24. Sivaslı çiftçiler tarlalarında..
    25. Havaalanında ilginç anlar! Beşiktaş'ın..
    26. HDP’den İP’e çağrı: Bize destek verin
    27. Gram altın 276,6 lira seviyelerinde
    28. 5 Türk girişimi Silikon Vadisi’ne..
    29. Kızıldağ’da kadınlar da güreşecek
    30. Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı