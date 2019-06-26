"Jaws geldi"! Antalya'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı Antalya'da Sıçan Adası açıklarında ava çıkan balıkçıların oltasına 2 metrelik köpek balığı takıldı.

Antalya'da av için denize açılan balıkçıların oltasına, yaklaşık 2 metre boyunda pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Gündüz saatlerinde Topçam mevkiSıçan Adası açıklarında balık avına çıkan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. "Jaws geldi" Balığı kanca yardımıyla teknelerine alan balıkçılar, bu anlarıysa "Jaws geldi" diyerek cep telefonuyla kaydetti. Kilosu 15-20 lira Camgöz balığının pamuk türü olan ve insanlar açısından zararsız olarak bilinen köpek balığının kilosunun, 15-20 TL arasında bulunduğu belirtildi.

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