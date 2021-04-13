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Medya Jason Statham'ın eşi Türkiye'ye övgüler dizdi: Aşık olduk!
Medya

Jason Statham'ın eşi Türkiye'ye övgüler dizdi: Aşık olduk!

Oyuncu eşi Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı Five Eyes filminin çekimleri için Antalya'ya gelen Whiteley, "Türkiye'ye aşık olduk, çok güzel bir ülke" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 08:07:00 -
Jason Statham'ın eşi Türkiye'ye övgüler dizdi: Aşık olduk!

Instagram'da 12.3 milyon takipçisi olan ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının kendisine soru sormasını istedi.

"Türkiye çok güzel bir ülke"

İngiliz model, bir takipçisinin, "Antalya'ya geldiniz mi?" sorusunu, "Geldik ve Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke" sözleriyle yanıtladı.

Aspendos'u ziyaret etmişti

Öte yandan ünlü aktör Jason Statham, Guy Ritchie'in yönettiği 'Five Eyes' filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalmıştı. Aspendos'u ziyaret eden Statham, şehrin tarihi güzelliklerini de takipçileriyle paylaşmıştı.

"Türkiye ilham verici bir ülke"

Yönetmeni Guy Ritchie ise "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" demişti.

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