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Yerel JASAT suçlulara göz açtırmadı
Yerel

JASAT suçlulara göz açtırmadı

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Dedektifler (JASAT) tarafından 2021 yılı içerisinde 167 olay aydınlatıldı. Bu olaylara karışan 315 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 17:23:00 -
JASAT suçlulara göz açtırmadı

Geçen yıl yapılan operasyonlar kapsamında, 29 araç, 11 bin 140 adet elektronik cihaz,384 litre anarji ve sanayi yağlar, 6 ton kuru kaysı, 2 bin 936 metre enerji haberleşme nakil kablosu, olaylarda ele geçirilen 29 bin 592 TL para sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, 36 adet silah ve 95 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

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