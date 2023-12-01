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Gündem Japonya'nın skandal PKK kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme!
Gündem

Japonya'nın skandal PKK kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 18:48:00 - 2023-12-01 18:52:35

Expo City Dubai'de ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Görüşmenin Japonya'nın terör örgütü PKK kararının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere gittiği Expo City Dubai'de ikili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldi.

Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani dramın sona ermesi için Türkiye'nin tezlerini muhataplarına iletti. Görüşmelerde ikili ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Erdoğan Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile de bir araya geldi.

Japonya'nın geçtiğimiz günlerde PKK'ya yönelik aldığı skandal karar sonrası zirvede gerçekleştirilen bu görüşme daha da kritik bir hale geldi.


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PKK'yı terör örgütü listesine almadı!

Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı, resmi internet sitesinden geçtiğimiz günlerde terör örgütlerini sıraladığı bir listeyi paylaşmış ve yakın zamana kadar terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK’ya bu listede yer vermemişti.

Yakın zamanda güncellenen listedeki bu karar Türkiye'de sert tepkiye neden oldu.

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