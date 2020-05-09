Japonya’nın korona virüs bilançosu

Japonya’da dünden bu yana 18 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 637’ye çıktı. 2 günlük aranın ardından tekrar 100’ü aşan yeni enfeksiyonlar, toplam vaka sayısını 16 bin 489’a taşıdı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünya genelinde 275 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs Japonya’da yine can aldı. Japonya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 18 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 13 kişinin yanı sıra, Japonya’nın farklı eyaletlerinden yaşamını yitirenlerin sayısı 624’e çıktı. Son gelişmelerle ülkedeki ölüm vakalarının sayısı 637’ye çıkmış oldu.

Bir kez daha 100’ü aştı

Perşembe ve cuma 100’ün altında kalarak umut veren günlük vaka sayısı ise bugün bir kez daha 100 sınırını aştı. Gün boyunca 36’sı Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde 114 yeni korona virüs vakası doğrulandı. Böylece, 712’si karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından olmak üzere ülkedeki toplam vaka sayısı 16 bin 489’a yükseldi.

300’e yakın kişinin durumu ağır

Ülke genelinde tedavi gören 291 korona virüs hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten yetkililer, 6 bin 557 kişinin ise tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiğini ifade etti.