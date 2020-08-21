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Aktüel Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Aktüel

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:27:26 -
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

MALATYA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio, Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Vali Aydın Baruş'u ziyaret eden Akio, yaptığı konuşmada, kente ilk kez geldiğini ancak Malatya'da yetişen kayısıyı çok sevdiğini ve Japonya'daki arkadaşlarına da ikram ettiğini söyledi.

Akio, deprem konusunda Japonya ve Türkiye'nin benzer şeyler yaşadığını, bu konuda Türkiye ile yardımlaşacaklarını aktardı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Baruş da kentin tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Bu yıl önemli depremlerin meydana geldiğini ve hasarlara yol açtığını anımsatan Baruş, altyapının tekrar onarılması ve sağlıklı hale getirilmesi konusunda Japonya’nın çok önemli katkılar yaptığını ifade etti.

Baruş, "Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu katkıları nedeniyle Büyükelçinin nezdinde Japon Hükümeti'ne teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Akio, daha sonra ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'yu ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilerin "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Akio, şunları söyledi:

"Akdeniz'de çeşitli faaliyetler olduğunu biliyorum ve Tokyo'daki iş arkadaşlarım da dikkatlice bakıyor. Japonya'nın yanındaki denizde Türkiye gibi aynı sorunları var. Ekonomik faaliyet alanı, deniz alanı konusunda doğal gaz ve petrol konusunda Japonya da aynı sorunları yaşıyor. Bu nedenle bu durumu anlıyoruz. Diplomat olarak bu sorunun konuşularak çözülmesini istiyorum. Nasıl olacağına çok dikkatli bakacağım. Şimdi Tokyo'daki iş arkadaşlarıma Türkiye konusunda düşünceler paylaşıyorum."

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