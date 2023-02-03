Japonya'nın 2022 yılı tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı yükseldi

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı, Japonya'nın Ocak-Aralık 2022 ihracat verilerini açıkladı.

Verilere göre, oran, önceki yıla kıyasla yüzde 14,3 artış gösterdi.

Japonya'nın 12 aylık tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı 1,4 trilyon yen (yaklaşık 10,9 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Söz konusu alanlarda Japonya'nın ihracatı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. İhracat oranının son 10 yıldır yükselişini sürdürdüğü vurgulandı.

Deniz aşırı Kovid-19 salgın sınırlamalarının hafifletilmesiyle ekonominin normale dönmesi ve Japon yeninin yıl içindeki değer kayıpları, bunda etkili oldu.

İhracat kalemlerinde tarım ürünleri 887 milyar yen, balıkçılık ürünleri 387,3 milyar yen, ormancılık ürünleri ise 63,8 milyar yen ile öne çıktı.

İhracat destinasyonlarında Çin liste başında yer aldı. Japonya'nın söz konusu alanlarda Çin'e ihracatı yüzde 25,2 yükselişle 278,3 milyar yene çıktı.

Japonya hükümeti, 2025'te 2 trilyon, 2030'da ise 5 trilyon yenlik yıllık ihracat hedefliyor.