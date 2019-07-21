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Japonya’dan Zonguldak’a katkı için kolları sıvadı

Yaklaşık 16 yıldır Japonya’da yaşayan Zonguldaklı Murat Enşici, Zonguldak’a katkı verebilmek açısından geliştirdiği projelerini anlatmak için Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile bir araya geldi.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:20
Japonya’dan Zonguldak’a katkı için kolları sıvadı

Yaklaşık 16 yıldır Japonya’da yaşayan Zonguldaklı Murat Enşici, Zonguldak’a katkı verebilmek açısından geliştirdiği projelerini anlatmak için Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile bir araya geldi.


Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, İmza Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Sav ve Filyos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısının da katıldığı ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda Filyos Antik Kent’in ortaya çıkması çalışmalarına Japonya’dan nasıl destek verilebileceği, Japonya’da satışı yapılabilecek el işi ürünlerin Zonguldak’ta üretilebileceği ortamın hazırlanması konuları ele alındı. Zonguldak’tan Japonya’ya ilk ve tek ihracatı elpek bezi olarak yıllar önce gerçekleştiren İşadamı Murat Enşici, toplantının çok verimli geçtiğini söyleyerek, “Herşey Zonguldak için. Ankara‘da ortak dostlarımız bulunan Zonguldak Valimiz Erdoğan Bey ile tanışarak Zonguldak odaklı projelerimizi görüşme imkanımız oldu. Osman Sav Bey’e, Çaycuma TSO Başkan Zekai Kamitoğlu Bey’e ve Filyos Antik Kenti Kazı Başkanı Yardımcısına da toplantıya katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Sayın Valimiz ile tekrar bir araya gelmeyi kararlaştırdık” dedi.


Önümüzdeki hafta Japon eşinin de gelmesiyle Filyos Antik kent ve Çaycuma Pelemet beziyle ilgili detaylı bir toplantı daha gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:20
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